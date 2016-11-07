Деканоидзе сожалеет по поводу решения начальника полиции Одесской области уйти в отставку

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Деканоидзе сказала сегодня на брифинге в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.

“Конечно, я знала, потому что это было личное решение Георги. Он был честным полицейским и жаль, что он принял такое решение”, - сказала Деканоидзе.

Читайте такжеДеканоидзе: За год из Нацполиции уволено около 5600 сотрудников

В то же время она не уточнила, какие именно причины могли повлиять на решение начальника полиции Одесской области уйти с должности.

Вместе с тем глава Нацполиции отметила, что по итогам проведенной в регионе аттестации недокомплект личного состава составляет около 25%.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 ноября, Лорткипанидзе заявил, что уходит в отставку с должности начальника главка Нацполиции Одесской области, которую он занимал с июня 2015 года.