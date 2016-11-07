Год без прав и 10 тысяч штрафа: экс-главу уголовного розыска Львовщины признали виновным в нетрезвом вождении

Железнодорожный суд Львова 7 ноября признал виновным бывшего начальника уголовного розыска Львовщины Николая Гладюка в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. По решению суда, милиционера лишили права управления транспортными средствами на год и наложили штраф 10,2 тыс. грн. Также он обязан оплатить все судебные издержки.

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Сам Гладюк на рассмотрение дела не явился, но на заседании присутствовал его адвокат Александр Давыдов. Он сообщил, что Гладюк находится в больнице с гипертонией.

Как сообщил ZAXID.NET после заседания суда Давыдов, с решением суда они не согласны, готовят документы на апелляцию. Защитник настаивал, что правоохранитель не управлял транспортным средством в тот момент, когда его задержали патрульные.

На вопрос судьи, действительно ли Гладюк отказался проходить экспертизу, адвокат это подтвердил, заявляя, что законом не урегулировано использование драгера полицейскими, поэтому он не имеет доверия к этой процедуре. Сторона защиты ссылалась на то, что после инцидента Гладюк сам поехал на экспертизу в наркодиспансер, которая не установила алкоголя в крови.

Вместо этого судья зачитал заключение Управления внутренней безопасности, которое инициировало проведение экспертизы биологической среды, что установила факт опьянения – 0,9 промилле. По их выводам также рекомендуют врача и лаборанта, которые исследовали кровь Гладюка, привлечь к ответственности.

Напомним, ночью 7 сентября львовские патрульные задержали нетрезвым за рулем руководителя уголовного розыска ГУ Нацполиции Львовщины Николая Гладюка. Отметим, что после этого скандала его понизили и перевели на должность заместителя управления криминальной полиции Львовщины.