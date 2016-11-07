В "Правом секторе" отрицают свою причастность к столкновениям во Львове

В воскресенье вечером во Львове произошли массовые столкновения между активистами "Правого сектора" и леворадикального "Автономного сопротивления", сообщает ТСН.uа.

Позже на одной из официальных страниц "Правого сектора" в социальной сети появилось сообщение о причастности активистов "Правого сектора" к беспорядкам, однако затем оно было удалено.

"Около семи вечера мы собрались на вече возле памятника Шептицкому. Нас было 400 человек, не только представители "Правого сектора", а и "Азова", другие активисты. Мы провели мирное собрание и разошлись. Впоследствии были сообщения о столкновениях. Моих людей там не было, я никого туда не отправлял", - рассказал изданию лидер местного "Правого сектора" Тарас Хамер.

По его словам, один из активистов "Правого сектора" написал о столкновениях, которые произошли на вул. Железнодорожной, от имени страницы "Правого сектора". Однако, на требование Тараса Хамера это сообщение было удалено. Потому, мол, информацию могли использовать против активистов. "Наших людей там не было, я не знаю, кто вызвал эти столкновения", - добавил Тарас Хамер.

К участию в событиях может быть причастно также праворадикальная группировка "С14".

По крайней мере, об этом говорится на официальной странице организации в соцсети.

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Они утверждают, что в результате столкновений несколько человек получили ранения.

В полиции подтвердили факт массовых беспорядков, в которых приняли участие около 200 человек с обеих сторон. На место происшествия прибыло 10 патрульных экипажей полиции, которым удалось навести порядок – агрессивно настроенные молодые люди с обеих сторон просто разбежались. По данным полиции, раненых в ходе столкновений нет.

Напомним, что ранее генеральный прокурор РФ Юрий Чайка обвинил украинскую организацию "Правый сектор" в попытках массовых беспорядков, для осуществления государственного переворота в России.

Об этом он написал в докладе о "состоянии правопорядка и законности" подготовленном для Совета Федерации.

По словам генпрокурора РФ, за страницы социальной сети "Вконтакте" сторонники "Правого сектора" пытались организовать массовые беспорядки и публичные акции.