ГПСУ запретила въезд в Украину на три года московской певице

Как сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы, сегодня утром в аэропорту «Борисполь» во время паспортного контроля пассажиров, которые улетали в Минск, пограничники проверили информацию о возможном нарушении Саркисян законодательства Украины в части, касающейся пересечения государственной границы Украины через недействующие пункты пропуска и пребывания на временно оккупированных территориях, и установили, что такие факты действительно имели место.

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«В связи с этим, на основании ст. 2042 КУОАП (нарушение порядка въезда/выезда на/с ВОТУ) и ст. 13 ЗУ «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» в отношении данной гражданки РФ был составлен протокол об административном нарушении по ст.204-2 КУОАП и запрещен въезд в Украину сроком на 3 года», - говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе отметили, что артистка отказалась от присутствия в суде, о чем написала заявление, и ближайшим рейсом покинет пределы Украины.

На ее странице в соцсети опубликованы ее фото с недавнего выступления в оккупированном Крыму.

Кроме того, в ведомстве призвали граждан, профсоюзы, учреждения и общественные организации, в случае приглашения на территорию Украины иностранцев и лиц без гражданства, уточнять у них, не посещали ли они, прежде всего, незаконно, временно оккупированные территории Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.