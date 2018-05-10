Станислав Аржевитин: Я не совсем согласен с требованиями МВФ
НБУ отпустил курс, чтобы показать всем – что у нас до рынка еще очень далеко... Антикризисный закон спасает не банки, а депозиты вкладчиков... Стельмаху не нужен пиар... Интервью
НБУ отпустил курс, чтобы показать всем – что у нас до рынка еще очень далеко... Антикризисный закон спасает не банки, а депозиты вкладчиков... Стельмаху не нужен пиар... УНИАН задал несколько вопросов Станиславу Аржевитину - народному депутату Украины (НУ–НС), председателю совета Ассоциации украинских Банков, авторумногих поправок к антикризисному законопроекту, которые касались банковского сектора. Станислав Михайлович, прокомментируйте пожалуйста, последний антикризисный закон, принятый в конце прошлой недели. Как именно меры, прописанные в этом законе, помогут в оздоровлении финансовой системы?Мне не нравится, что данный закон трактуют как предметную помощь банкам. Я внутренне протестую, потому что знаю, что назначение данного закона не только в том, чтобы спасти деньги акционеров. Банковская система в Украине первая почувствовала удары мирового кризиса. В других странах она бьет сначала по фондовому рынку, а у нас он в зачаточном состоянии, потому у нас первым пострадали банки.
После этого кризис распространяется на всю экономику государства. Именно для того, чтобы помочь банкам выстоять, был предложен этот законопроект. В антикризисном законе прописано: если в банке по тем или другим причинам появляются финансовые проблемы, то позволяется упрощенная система пополнения банка реальным капиталом. Акционеры, если чувствуют проблемы, могут собраться и рассмотреть ситуацию без отдельной процедуры объявлений и регистрации в НБУ, без согласования с Комиссией по ценным бумагам. У них есть от двух до восьми дней. Это дает возможность акционерам опередить проблемы и дополнительно осуществить взносы.
Если акционеры по различным причинам не хотят воспользоваться этой упрощенной процедурой увеличения капитала банка и таким образом увеличить его платежеспособность, способность своевременно рассчитываться по депозитам и вкладам, то Нацбанк назначает в банк временную администрацию. А временная администрация тоже в ускоренном варианте принимает меры, чтобы в комбанк поступил дополнительный капитал.
Этот законопроект в известной мере вынуждает акционеров принимать экстренные меры еще до того, как НБУ увидит «желтый свет» в этом банке. Если же акционеры и в этом случае не могут или не хотят увеличивать капитал за счет собственных дополнительных взносов, тогда временная администрация принимает решение о необходимости это осуществить с помощью государства. И тогда государство, если считает необходимым, может стать совладельцем банка, а может и полностью выкупить его, взяв на себя обязательства относительно защиты клиентов банка. Акционера опасность потери банка должна вынудить внести свои деньги для его стабилизации.
По-вашему лихорадка с курсом закончилась?
Я не совсем соглашаюсь с требованием МВФ относительно свободного курсообразования. К этому не готовы ни наша экономика, ни наша законодательная база. Ну как можно говорить о свободном курсообразовании, когда у нас нет единой валютной политики? У нас пятьдесят законодательных и нормативных актов, которые это регулируют. У налоговой службы свои законы, в таможне свои, у Кабмина – свои, в НБУ – свои – в таком кавардаке нельзя говорить о свободном курсообразовании.
Президент говорит, что скоро можно отменить запрет НБУ относительно снятия депозитов...Я думаю, что можно было бы подождать Нового года, когда все успокоится.
На рычагах курса сидит Нацбанк во главе со Стельмахом. Тяжело поверить, что обесценивание и усиление национальной валюты проводились неосознанно, и его инициаторы не знали что они делают.Это очень сложный вопрос, он постоянно муссируется в обществе. Здесь нет специальных рецептов или формул. Мое личное мнение: сейчас Нацбанк должен сделать все, чтобы стабилизировать курс гривни, по крайней мере до конца года. Это успокоит людей, они почувствуют, что государство руководит процессами, по крайней мере на этом этапе. В следующем году, если нужно – скорректировать курс.
Давайте сегодня не будем обвинять во всех проблемах Нацбанк. У нас некоторые руководители ради популизма раздают людям деньги, а затем перекладывают ответственность за рост инфляции на других.
А Стельмах мог все это делать без разрешения Президента? Я бы хотел вывести разговор из русла, кто кому дает команды. Еще полгода назад банкиры спрашивали Владимира Семеновича – когда мы уже сделаем свободный валютный курс. Существует три вида курса: фиксированный, плавающий и свободный. От фиксированного мы отошли, до свободного еще не доросли.
На НБУ давили со всех сторон: сделайте свободное курсообразование. Ну и, думаю, Стельмах решил отпустить курс.
Представьте себя на его месте... Вы глава Нацбанка, знаете, что из Украины завтра-послезавтра будут выводить свои средства иностранные инвесторы. Гривня им не нужна, они же сюда привезли доллары, конвертировали их в гривню, купили за гривни ценные бумаги. Теперь они хотят продать ценные бумаги. Поэтому инвестор вот-вот должен забрать 10 миллиардов гривен. Вы, как председатель Национального банка Украины, за какую цену продавали бы им доллар – за 5 или за 6 гривен? Ведь, от этого зависит, сколько средств выведет инвестор из финансовой системы Украины.
Другой – “противоположный” – пример: вам нужно купить в России газ. Нужен доллар. Украинский Нафтогаз придет к вам, потому что ему нужно конвертировать несколько миллиардов гривен в доллары. Вы как председатель НБУ за сколько будете продавать Нефтегазу доллары? По 7 или по 10 гривен? Или за 5, потому что это отечественная компания, и нельзя довести до ее банкротства?
Это я привел примеры – как непросто принимать эти “курсовые” решения. И если отпустить сегодня курс в свободное плавание, то это будут такие прыжки...
Так для чего в НБУ отпускали курс, если понимали, что будут прыжки?Отпустили, чтобы показать всем – что у нас до рынка еще очень далеко.
Я не могу сказать, кто кому дает команды. Но хотел бы показать логику некоторых финансовых решений. Нацбанк вообще по рыночным правилам должен уйти с межбанковского рынка. Банкиры между собой должны торговать – покупать и продавать. Но не сегодня, потому что если Нацбанк уйдет с межбанка, то доллар может стоить и 10 гривен.
У нас постоянно обнародовалась информация, сколько миллионов потратил Нацбанк на поддержку гривни на межбанке. Для чего обществу знать, какую часть резерва тратит НБУ?В последнее время Нацбанк очень критикуют за его непубличность, за его консервативность. Очевидно, потому эти данные обнародовались. Мне не нравятся политические ток-шоу, где афишируются такие данные, я бы их вообще запретил...
Это сказал национал-демократ Станислав Аржевитин...Я за демократию, но из серьезных вещей нельзя делать шоу.
В пятницу вечером на телеканале «Интер» демонстрировалась программа, где говорили об антикризисном законе и где выступали, в частности, отдельные руководители Партии регионов. После их выступлений уже в понедельник, банки, по словам их руководителей, почувствовали негатив со стороны клиентов.
А я хочу спросить: разве это ответственно сейчас сеять панику? Возможно, принятый закон несовершенен, возможно, его за пару месяцев нужно будет дополнять, но люди должны понимать: мы спасаем не банки, а их депозиты. Банки – это кровеносная система экономики Украины, которая несет деньги ко всем отраслям народного хозяйства.
Сейчас гуляет слух, что мы хотим взять технический кредит в России под 10 процентов... Я впервые такое слышу. Президент настаивает на четких расчетах. Мы – им за газ, они нам – за трубы. Жить в долг тяжелее. Нужно проанализировать, какой кредит, под какой процент, на какую сумму и у кого берешь.
Во время Помаранчевой революции тоже был банковский кризис. Фактически возглавлял НБУ Арсений Яценюк, потому что глава Нацбанка Сергей Тигипко работал в штабе Януковича. Тогда Стельмах был против запрета снимать депозиты. Однако Яценюк пошел на это – он описывает в своей книге, как он едва ли не ежедневно собирал представителей двадцати крупнейших банков, как постоянно давал пресс-конференции. Может, господину Стельмаху следовало не только делать римейк решения Яценюка, а как-то чаще советоваться, что-то придумывать, чтобы предотвратить кризис? Стельмах собирается с банкирами. Он по складу характера не публичный человек. Тогда, во время революции, пришли боевые ребята – Яценюк, Шлапак... Они ежедневно информировали население, давали пресс-конференции, показывали репортажи по телевидению из монетного двора. Создавалось впечатление, что идет совещание за совещанием.
А теперь вроде как совещаний нет... Я на все встречи банкиров хожу семнадцать лет. Ходил и при Гетмане, и при Ющенко, и при Стельмахе. Совещания с банкирами проводились всегда. На определенном этапе было больше показательных выступлений. А Стельмаху не нужен пиар.
Государственный корпоративный долг вырос с двенадцати миллиардов до ста за какие-то пять лет. За эти деньги не создавались предприятия, но увеличились долги... Украинцы хотят жить по-европейски. Хочется иметь хороший телевизор, кондиционер, холодильник, квартиру. Привыкли украинцы и к тому, что имеют кредитные карточки разных банков.
Я был категорически против того, чтобы каждый третий кредит выдавался на потребительские цели. Если бы кредитовалось отечественное производство телевизоров и автомобилей, было бы прекрасно. Однако украинцы покупают заграничное – и это плохо. Они годами отдают кредиты, финансируя производство других стран. Кого в этом винить? Банки, которые дали возможность это делать? Или украинцев, которые быстро захотели красиво и удобно жить?
Банкиры должны были проявить принципиальность, заявив: наш приоритет – экономика страны, а затем – потребительские кредиты. Со всех трибун публично предупреждать: украинцы, мы можем создать вам иллюзию хорошей жизни очень скоро, но давайте думать об экономике. Власть также должна была отслеживать эти процессы и своевременно сказать – стоп.
Пошел перекос, экономику не кредитуем, покупаем за доллары иностранные товары, вся прибыль идет за границу. И я не помню, чтобы представители общественных или политических организаций сказали: стоп, давайте остановим этот процесс. Всех это устраивало.
С другой стороны, возможность получить потребительский кредит – признак демократии. Хочешь жить в роскошной квартире и двадцать лет платить кредит – твое право.
Однако вы думаете, что банкиры от хорошей жизни начали заниматься потребительскими кредитами? Проще выдать двести миллиардов десяти заводам на десять лет и не иметь головной боли. Но где же найти такие заводы?
Когда я был председателем правления банка (“Ажио”. – Авт.), то бегал за хорошим клиентом и говорил: возьми кредит.
Мало есть украинцев, которые хотят заниматься производством, – все на спекуляциях, купил – продал. Так живет Украина, а банк лишь общественный инструмент. Что требует общество, то он ему и предлагает. Государство тоже не направило этот процесс в правильное русло, не нажало стоп-кран, не спросило банкиров, в какую отрасль они хотели бы направить кредитные ресурсы и какой защиты они хотят в этой отрасли. Ни разу на эту тему не говорили. Нет скоординированной деятельности власти, банков и социума.
Надеюсь, что принят антикризисный закон – первый шаг на пути решения этих задач.
Разговаривала Лана Самохвалова