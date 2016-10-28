Бывший украинский полковник стал руководителем путинской Нацгвардии в Крыму

Как пишет в пятницу, 28 октября, Крым.Реалии, такой указ 26 октября подписал российский президент Владимир Путин.

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Согласно сообщению, до аннексии украинского полуострова полковник Гайдаржийский был заместителем начальника Крымского территориального управления Внутренних войск МВД Украины.

В отношении Гайдаржинского в феврале 2016 года Военная прокуратура Украины начала уголовное производство, его подозревают в государственной измене.

В феврале 2015 года Гайдаржийскому было присвоено российское воинское звание – генерал-майор внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации.

В 1985 году Гайдаржийский окончил Симферопольское высшее военно-политическое училище. На бывшей территории ВУЗа теперь дислоцируются соединения национальной гвардии России.