Усиление НАТО в Черном море будет неполноценным без участия в нем Украины и Грузии – дипломат

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом Божок сказал сегодня в Брюсселе в комментарии журналистам в штаб-квартире НАТО перед началом заседания министров обороны стран-членов НАТО. (Как известно, вопрос усиления присутствия Альянса в Черном море стоит на повестке дня заседания, которое пройдет 26-27 октября).

"По моему мнению, любые действия, которые будут осуществляться в Черном море в контексте усиления безопасности, будут неполноценными без участия в них Украины и Грузии", - сказал он.

В этой связи Божок сообщил, что по соответствующему вопросу между НАТО, Украиной и Грузией ведется "постоянный глубокий диалог".

Говоря об ожиданиях от заседания, украинский дипломат отметил, что хочет, "чтобы как можно скорее НАТО имплементировало решение Варшавского саммита об усилении присутствия на восточных границах".

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"Усиление безопасности НАТО на восточных границах автоматически означает усиление нашей безопасности. Вопрос заключается в балансе сил и в четкой демонстрации агрессору, что его действия и расчеты на то, что дерзость, беспринципность и нарушение всех норм, принципов и договоренностей, существовавших до этого, больше не пройдет", - объяснил Божок.

Руководитель украинской миссии при НАТО напомнил, что на Варшавском саммите Украина получила беспрецедентный в истории отношений НАТО с партнерами инструмент, который называется Комплексный пакет помощи, охватывающий 40 направлений, по которым мы будем получать материально-техническую помощь, практическую, финансовую, консультативно-совещательную поддержку в реформировании нашего отечественного сектора безопасности и обороны согласно стандартам НАТО". "Наша задача сейчас - имплементировать этот пакет", - подчеркнул Божок.