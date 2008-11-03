Переговоры с пиратами относительно "Фаины" - тайна под семью замками

Министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО констатирует, что идет очень сложный переговорный процесс относительно освобождения украинского экипажа судна «Фаина», захваченного пиратами вблизи Сомали.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, отвечая сегодня на вопрос журналистов.

В.ОГРЫЗКО отметил, что каждое дополнительное слово на эту тему может вызвать проблему.

«Поэтому я не хочу быть тем, кто эти проблемы создает. Идет очень сложный переговорный процесс. Каждое произнесенное слово взвешивается и анализируется. Поэтому бы я сейчас просил быть спокойными, уверенными в том, что все, что возможно сделать, сейчас делается», - сказал министр.

В.ОГРЫЗКО отметил, что когда в процессе освобождения будут достигнуты результаты, будут рассказаны все детали. Пока еще, по его словам, детали этого процесса являются той информацией, которая не может быть распространена публично.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября пираты захватили у берегов Сомали судно «Фаина», в составе экипажа которого – 17 граждан Украины. На борту судна - 33 танка Т-72, гранатометы, зенитные установки и боеприпасы, которые Украина продала Кении.

Судно находится под наблюдением нескольких американских кораблей, задача которых - не допустить выгрузку оружия на берег.