Дело против экс-"регионала" Медяника закрыли. Его выпустили из-под стражи – адвокат

Генпрокуратура закрыла уголовное дело против экс-нардепа от Партии регионов Владимира Медяника. Об этом УНИАН сообщил его адвокат Олег Бабич.

Защитник экс-«регионала» заявил, что его подзащитного также освободили из СИЗО.

Читайте такжеПарубий объяснил, почему поддерживает Луценко по поводу возможного освобождения из-под ареста экс-регионала Медяника

«Прокуратура закрыла дело против моего клиента. Она была вынуждена, поскольку у прокуратуры не было другого выхода: у них как не было доказательств вины Медяника, так и нет. На данный момент он уже освобожден из-под стражи в связи с закрытием уголовного дела», - сказал Бабич.

Как сообщал УНИАН, Луценко 7 августа заявил о задержании Медяника в деле о посягательстве на территориальную целостность Украины, возбужденного против бывшего лидера парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова.

Медянику объявили подозрение в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал Медянику меру пресечения в виде ареста.

В то же время 22 октября генпрокурор не исключил, что Медяник вскоре выйдет на свободу из-за отсутствия у прокуратуры достаточного количества доказательств его вины.

«Относительно господина Медяника. Если нет достаточно доказательств, то он не будет привлекаться к уголовной ответственности. Это моя глубокая уверенность в том, что прокуратура может и должна увольнять людей, если нет достаточно доказательств. Я уверен, что господин Медяник ближайшее время выйдет из-под ареста, потому что у нас не собрано доказательств его вины, и это абсолютно нормально в цивилизованной стране», – сказал Луценко.

Также Луценко заявлял, что Медяник выступал посредником между украинской стороной и террористами после захвата ими в Луганске зданий СБУ и ОГА.

Медяник был народным депутатом от Партии регионов с 2012 по 2014 годы.