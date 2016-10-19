Военного комиссара Тернопольщины подозревают во взяточничестве

Как сообщили УНИАН в Генеральном штабе ВСУ, начальник Генштаба Виктор Муженко назначил по данному факту служебное расследование.

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В Генштабе отмечают, что в случае доказательства вины военнослужащего будет лишен воинского звания и уволен из Вооруженных сил Украины.

По информации местных СМИ, чиновник требовал вознаграждение в сумме 300 000 грн. Ему инкриминируют статью 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).