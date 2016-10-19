Украинские защитники заставили "орков" на Донбассе начать день с гимна Украины (видео)

Видеозапись в своем Facebook обнародовал пресс-секретарь сектора "М" Александр Киндсфатер.

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"Орки возле Саханки встречали рассвет под звуки гимна Украины!" – написал спикер сектора.

На видео, заметно, что пока играет гимн, со стороны боевиков не слышно ни одного выстрела. После первого куплета и припева военные покинули позицию.