Украинские защитники заставили "орков" на Донбассе начать день с гимна Украины (видео)

10:19, 19 октября 2016
Общество
2712

Рассвет среды под Саханкой украинские военные и боевики встречали под звуки гимна Украины.

скриншот

Видеозапись в своем Facebook обнародовал пресс-секретарь сектора "М" Александр Киндсфатер.

Читайте такжеВо Львове волонтеры работают на военном такси (фото)

"Орки возле Саханки встречали рассвет под звуки гимна Украины!" – написал спикер сектора.

На видео, заметно, что пока играет гимн, со стороны боевиков не слышно ни одного выстрела. После первого куплета и припева военные покинули позицию.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter