Украинские защитники заставили "орков" на Донбассе начать день с гимна Украины (видео)
10:19, 19 октября 2016Общество
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Рассвет среды под Саханкой украинские военные и боевики встречали под звуки гимна Украины.
Гимн на украинских позициях / Скриншот
Видеозапись в своем Facebook обнародовал пресс-секретарь сектора "М" Александр Киндсфатер.
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"Орки возле Саханки встречали рассвет под звуки гимна Украины!" – написал спикер сектора.
На видео, заметно, что пока играет гимн, со стороны боевиков не слышно ни одного выстрела. После первого куплета и припева военные покинули позицию.
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