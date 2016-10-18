Рада разрешила бойцам АТО выходить на пенсию на 5 лет раньше

Как передает корреспондент УНИАН, «за» данное решение проголосовали 237 из 336 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

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Председатель Комитета ВР по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения Людмила Денисова отметила, что этот закон дает право на досрочное назначение пенсий по возрасту мужчинам и женщинам, которые были участниками боевых действий в АТО, в частности после достижения мужчинами возраста 55 лет, женщинами – 50-55 лет.

При этом это происходит при наличии страхового стажа не менее 25 лет для мужчин и не менее 20 лет для женщин.

Денисова сообщила, что этот закон предоставляет право на получение пенсии в связи с потерей кормильца членам семьи участника боевых действий в АТО.