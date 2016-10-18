Начало рассмотрения жалобы на продление ареста Ефремова затягивается из-за его недоставки в суд

Как передает корреспондент УНИАН, судебное заседание в Апелляционном суде Киева должно было начаться в 14.00, но, как сообщил журналистам сотрудник суда, судебное заседание не началось из-за недоставки в суд подозреваемого.

Следует отметить, что в прошлый раз суд начался с двухчасовым опозданием, но по той причине, что коллегия судей находилась на другом судебном заседании.

Как сообщал УНИАН, 30 июля Ефремова задержали в аэропорту «Борисполь», откуда он, по данным ГПУ, пытался вылететь в Вену.

1 августа Печерский районный суд Киева арестовал его на 2 месяца без права внесения залога.

27 сентября Печерский райсуд продлил срок пребывания Ефремова под стражей еще на 60 суток, до 24 ноября.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Ефремов подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины, в причастности к созданию террористической организации «ЛНР» и завладении имуществом «Луганскуголь».