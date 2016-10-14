Аваков: полицейские силы Украины выходят из депрессии

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что полицейские силы Украины выходят из депрессии, которая была на протяжении последних постсоветских лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Харьковском национальном университете внутренних дел в ходе торжественных мероприятий по случаю принятия первокурсниками присяги сотрудника полиции.

"Сегодня, произнеся присягу на верность украинскому народу, каждый из вас взялся служить и защищать, взял на себя ответственность, - сначала учиться, стать компетентным, честным, адекватным полицейским, а затем – служить и защищать", - подчеркнул министр.

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"На харьковской земле мы делали много славных дел – мы формировали и отправляли батальоны МВД в самый тяжелый момент – в 2014 году защищать нашу страну", - добавил он.

"Мы переживаем историю реформирования Нацполиции – это еще одна славная история, в которой место вашему университету (Харьковскому национальному университете внутренних дел – УНИАН), здесь готовились отряды новых украинских патрульных полицейских, здесь они в первый раз постигали азы, как быть новым полицейским, тем - которому доверяют", - считает Аваков.

"У вас (первокурсников Харьковского нацуниверситета внутренних дел – УНИАН) задача еще сложнее – вам за несколько лет нужно стать компетентными. Уровень полиции растет, не хватает вас с молодой энергией, подготовленностью и знаниями. За 1,5 года реформы и сложной ситуации, в которой вся страна оказалась, – доверие к полиции возросло, серьезно возросло, даже несмотря на все вопросы, которые возникают, на все сложности переходного периода, люди начинают верить (полиции – УНИАН)", - считает министр.

Позже, в ходе общения с журналистами он отметил, что "сегодня с нами и харьковский губернатор и народные депутаты, мы рады, что они поддерживаю реформу полицейских сил и когда праздник, и когда непросто, а непросто бывает часто, потому что процесс (реформирования – УНИАН) очень длительный, очень тяжелый. Мы выходим из депрессии полицейских сил, которая была на протяжении последних постсоветских лет. Сейчас это непростая задача".