В Украине планируют создать полицейскую академию - Деканоидзе

Об этом заявила руководитель Национальной полиции Хатия Деканоидзе в ходе выступления на запуске курсов повышения квалификации диспетчеров службы «102», передает «Громадське».

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«Мы сейчас очень тесно работаем с нашими партнерами с канадцами и с американцами, для того чтобы создать реальную конъюнктуру для создания полицейской академии... Наши партнеры готовы нам помогать в оборудовании и технической помощи. Надеюсь, скоро у нас будет и понимание, и поддержка для создания единого подготовительного центра – Национальной полицейской академии», — сказала она.

Деканоидзе сообщила, что на данный момент Нацполицией создана уникальная система подбора и переподготовки кадров, в частности патрульных, участковых и следователей.