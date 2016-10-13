Савченко рассказала подробности своей поездки к боевикам

"Держу ли я связь с оккупированной территорией Донбасса? Да, держу...При чем, эти люди вышли на меня первыми. Это люди с оккупированных территорий, не один человек, их очень много. Это даже те люди, которые держали меня в свое время в плену", - заявила Савченко в эфире 112.ua.

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Вместе с тем, Савченко отказалась называть населенные пункты, в которых была.

"Пока этого не скажу. Это не Донецк, и не Луганск, это пограничные территории, маленькие села, где еще остались люди", - отметила она.

Отвечая на вопрос, правда ли, что за линию разграничения ее не пустили украинские военные, Савченко опровергла данную информацию. "Я нигде не пересекала, где были украинские военные, которые могли меня остановить", - прокомментировала она.

Савченко также добавила, что "люди", с которыми она встречалась, "говорят одно - командирами подразделений той армии, которая называется "армией" "ДНР" и "ЛНР" являются россияне, руководителями "спецслужб" "ЛНР" и "ДНР" – являются россияне, российские кадровые офицеры. Остальные – набирают людей, которым нечего есть".

Как сообщал УНИАН, Савченко в ПАСЕ призналась, что ездила на Донбасс к боевикам "общаться".