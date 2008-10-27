Доллар стремительно растет к гривне, рублю и евро

Американская валюта демонстрирует сегодня резкий рост. Так, доллар быстро дорожает по отношению к евро на международном рынке FOREX. По состоянию на 11.30 котировки составили уже 1,2378/1,2373 долл./евро. Столь низкое значение наблюдалось последний раз в апреле 2006 года.

Официальный курс доллара к российскому рублю, установленный ЦБ РФ на 28 октября 2008г., составляет 27,3507 руб./долл., что на 29 коп. выше официального курса, установленного 24 октября. Причем, котировки продолжают расти.

На украинском межбанковском валютном рынке доллар также устанавливает сегодня новые рекорды. Торги по американской валюте стартовали котировками 5,9250/6,0500, к 11:00 цены выросли до 6,0050/6,0700, и к 12:00 достигли уровня 6,1000/6,1750. Продолжилось сегодня падение гривни к доллару и в обменных пунктах. По состоянию на 12.30 доллар покупался в среднем по 5,9288 грн., а продавался по 6,1367 грн. В отдельных же банках доллар продается по 6,23-6,25 грн.