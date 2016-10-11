В Виннице будут заочно судить военного радиотехника, который предал Украину и помог РФ оккупировать Крым

Как сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины, по результатам специального досудебного расследования военной прокуратурой Винницкого гарнизона направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего военнослужащего службы по контракту радиотехнической бригады, которая дислоцирована в городе Севастополь, который предал народ Украины и перешел на сторону государства-агрессора в период вооруженного конфликта (ч. 1 ст. 111 и ч. 1 ст. 408 Уголовного кодекса Украины).

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В 2014 году капитан предоставил иностранному государству – Российской Федерации – помощь в проведении подрывной деятельности против Украины и помог в захвате военных объектов ВСУ, что позволило контролировать незаконно захваченную территорию АР Крым. При этом он не вернулся на материковую часть Украины для дальнейшего прохождения военной службы.

Обвинительный акт в отношении военнослужащего направлен в Винницкий городской суд.