В Киеве на улице, где расстреливали активистов Майдана, почтили память погибших за Украину (фоторепортаж)

Накануне праздника Покровы и Дня защитника Украины в Киеве на улице Институтской возле Креста в честь Небесной Сотни состоялась акция "Памяти всех погибших за независимость Украины", передает ТСН.

Акция проходит уже в третий раз.

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Среди организаторов молебна - родственники погибших на Майдане, волонтеры и бойцы АТО.

Почетный караул несли кадеты Киевского Профессионального колледжа с усиленной военной и физической подготовкой.

Напомним, 7 октября президент Украины Петр Порошенко подписал указ о праздновании в 2016 году Дня Достоинства и Свободы 21 ноября – в день начала Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года.