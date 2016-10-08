В Киеве на улице, где расстреливали активистов Майдана, почтили память погибших за Украину (фоторепортаж)
На улице, где расстреляли протестующих, состоялся молебен.
Накануне праздника Покровы и Дня защитника Украины в Киеве на улице Институтской возле Креста в честь Небесной Сотни состоялась акция "Памяти всех погибших за независимость Украины", передает ТСН.
Акция проходит уже в третий раз.
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Среди организаторов молебна - родственники погибших на Майдане, волонтеры и бойцы АТО.
Почетный караул несли кадеты Киевского Профессионального колледжа с усиленной военной и физической подготовкой.
Напомним, 7 октября президент Украины Петр Порошенко подписал указ о праздновании в 2016 году Дня Достоинства и Свободы 21 ноября – в день начала Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года.