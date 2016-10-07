Порошенко подписал указ о праздновании Дня достоинства и свободы в 2016 году

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

«Указ направлен на обеспечение достойного чествования гражданского мужества участников революционных событий в отстаивании прав человека и европейского будущего Украины, их преданности идеалам свободы, справедливости и утверждения в нашем государстве демократических ценностей», - отмечается в сообщении.

Согласно указу, президент поручил правительству создать Организационный комитет по подготовке и отмечанию в 2016 году Дня достоинства и свободы, привлекая к его работе представителей центральных и местных органов исполнительной власти, территориальных общин, активных участников революционных событий, представителей общественной организации «Семья Героев Небесной сотни», организаций гражданского общества, отечественных ученых.

Документом также предусмотрено, что в День достоинства и свободы будут отмечены мужество и героизм участников антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях, волонтеров, других патриотов, которые отстаивают территориальную целостность Украины, защищают достояние Революции Достоинства.

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Указ содержит ряд поручений правительству, в частности, решение вопроса выделения земельного участка в Киеве для строительства мемориала Героев Небесной сотни, обеспечения деятельности Национального «Мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции достоинства».

Кроме того, зарубежные дипломатические учреждения Украины должны провести мероприятия в связи с Днем достоинства и свободы, содействовать в отмечании этого события украинской общественностью за рубежом.

Как сообщалось, День достоинства и свободы отмечается ежегодно 21 ноября - в день начала в этот день двух революций: Помаранчевой революции (2004 год) и Революции Достоинства (2013 год).