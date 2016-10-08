Волонтеры-разведчики показали российские военные базы в оккупированном Крыму (фото, видео)

Аэроразведка фонда "Сестри Перемоги" отправилась на оккупированный российскими войсками Крым, говорится на их странице в Facebook.

Читайте такжеПограничники обнародовали доказательства захвата Россией имущества Украины в Черном море (фото, видео)

"Уже за самой административной границей с материковой частью Украины начинаются укрепрайоны и военные базы. Мы покажем вам две из них - базу спецназа и военно-воздушных сил", говорится в описании к видео, снятого волонтерами.

По их словам, им удалось снять военную базу россиян рядом с админграницей Украины, базу спецназа ВС РФ и базу Джанкой.

Ранее волонтеры InformNapalm показали фото скопления военной техники российско-террористических сил в Донецке.