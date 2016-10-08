Волонтеры-разведчики показали российские военные базы в оккупированном Крыму (фото, видео)
08:24, 08 октября 2016Общество
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Волонтеры засняли российские войска в Крыму, в том числе их авиабазу.
Волонтеры показали военные объекты в оккупированном Крыму / Скриншот
Аэроразведка фонда "Сестри Перемоги" отправилась на оккупированный российскими войсками Крым, говорится на их странице в Facebook.
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"Уже за самой административной границей с материковой частью Украины начинаются укрепрайоны и военные базы. Мы покажем вам две из них - базу спецназа и военно-воздушных сил", говорится в описании к видео, снятого волонтерами.
По их словам, им удалось снять военную базу россиян рядом с админграницей Украины, базу спецназа ВС РФ и базу Джанкой.
Волонтеры показали военные объекты в оккупированном Крыму / Скриншот
Ранее волонтеры InformNapalm показали фото скопления военной техники российско-террористических сил в Донецке.
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