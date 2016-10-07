В Раде предлагают отменить решение насчет свободного выбора места работы выпускниками вузов
Народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде Украины проекты постановлений об отмене решения парламента о свободном выборе места работы выпускниками высших учебных заведений.
Тексты проектов постановлений размещены на сайте парламента.
Так, внефракционный депутат Юрий Левченко зарегистрировал проект постановления "Об отмене решения Верховной Рады Украины от 06.10.2016 о принятии в целом в качестве закона законопроекта № 3312-д" (№ 3312-д-П).
Как отмечает Левченко в пояснительной записке к проекту постановления, "указанное решение принято с нарушением требований Конституции и регламента Верховной Рады, что приводит к нарушению прав народных депутатов как представителей украинского народа на его обработку и внесение соответствующих предложений".
В частности, отмечает депутат, законопроект был внесен на рассмотрение парламента и поставлен на голосование без рассмотрения представленных им предложений и поправок.
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Кроме того, рассмотрение законопроекта, считает парламентарий, проведено без соблюдения процедуры второго чтения, в частности, без постатейного обсуждения законопроекта и поправок к нему.
Второй проект постановления зарегистрировали два депутата из "Оппозиционного блока" - Игорь Шурма и Михаил Папиев - "Об отмене решения Верховной Рады Украины от 6 октября 2016 года о принятии в целом в качестве закона проекта закона Украины "О внесении изменений в закон Украины "О высшем образовании" относительно трудоустройства выпускников № 3312-д" (№ 3312-д-П1).
В пояснительной записке они отмечают, что "председательствующим были проигнорированы требования народных депутатов о невозможности принятия такого решения, учитывая существование замечаний к тексту законопроекта".