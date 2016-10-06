Рада поддержала закон о первоочередном зачислении в медвузы абитуриентов, которые отработают 3 года

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий законопроект №3312-д за основу и в целом проголосовали 236 народных депутатов из 355 зарегистрированных в сессионном зале.

Этими изменениями в законе определено, что государственные органы, к сфере управления которых относятся высшие учебные заведения, в частности, способствуют трудоустройству выпускников высших учебных заведений, относящихся к сфере их управления, осуществляют распределение выпускников высших военных учебных заведений (высших учебных заведений со специфическими условиями обучения) для дальнейшего прохождения службы и предоставляют выпускникам высших учебных заведений информацию о наличии вакансий в составе юридических лиц любой формы собственности и подчинения для возможного трудоустройства.

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Также к основным задачам высшего учебного заведения относится изучение спроса на отдельные специальности на рынке труда и содействие трудоустройству выпускников.

Устанавливается, что право на первоочередное зачисление в высшие медицинские и педагогические учебные заведения по государственному заказу имеют лица в случае заключения ими соглашения об отработке не менее трех лет в сельской местности и поселках городского типа.

Таким выпускникам государство в соответствии с законодательством обеспечивает бесплатное пользование жильем с отоплением и освещением в пределах установленных норм.

Одновременно определяется, что выпускники высших учебных заведений свободны в выборе места работы за исключением случаев, предусмотренных этим законом. Высшие учебные заведения не обязаны осуществлять трудоустройство выпускников.