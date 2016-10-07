У Сущенко отобрали одежду, готовят провокационное видео с актерами - ИС

Об этом сообщает группа "Информационное сопротивление", ссылаясь на источник в Москве.

Не исключено, что это сделано с целью подготовки фейковых видео о якобы «шпионской» деятельности Романа на территории РФ.

«Сегодня Роману должны предъявить обвинения. Конечно, это топорная работа российских спецслужб и провокаторов. Но сейчас надо предъявить какие-то доказательства», - рассказал источник.

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Как сообщал УНИАН, в России сегодня, 7 октября, будет предъявлено обвинение корреспонденту "Укринформа" Сущенко. Все суды по его делу пройдут в закрытом режиме. 6 октября утром МИД Украины вызвал консула РФ для получения объяснений за недопуск украинских консулов к задержанному Сущенко.