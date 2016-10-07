Посольство Польши в Киеве упростило процедуру оформления шенгенской визы

Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины на своей странице в Facebook.

Согласно сообщению, новые правила оформления шенгенской визы в Польшу имеют целью упростить доступ и ускорить процесс подачи гражданами Украины визовых ходатайств.

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Таким образом, как отметили в МИД, "с 3 октября 2016 года заявитель, который планирует оформить шенгенскую визу в Польшу, должен обратиться с загранпаспортом в отделение Банка «Идея» или «КредоБанка» и осуществить предоплату для себя и, в случае необходимости, членов своей семьи (до четырех человек). При предоплате заявитель выбирает тип визы и сообщает контактный номер телефона".

"После осуществления предоплаты сервисного сбора и получения банковского кода PTN заявителю в течение 5 дней позвонит оператор колл-центра с 9:00 до 21:00 с понедельника по субботу (кроме выходных дней) и предложит дату подачи документов. Если предложенная дата не приемлема для заявителя, следующая автоматически выбранная системой дата будет вторично предложена заявителю оператором в телефонном режиме", - добавили в украинском МИД.

При этом украинские дипломаты обратили внимание, что упрощенный вариант регистрации на подачу визовых документов в Польшу будет действовать только в пунктах приема визовых анкет в Киеве.

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"Нововведение должно существенно сократить процесс подачи документов на польскую визу, обезопасить систему от хакерских атак и направлено на ограничение деятельности незаконных визовых посредников", - убеждены в украинском МИД.

Вместе с тем сказано, что по результатам работы новой процедуры регистрации в Киеве, если будут зафиксированы ее актуальность и ускорение процесса регистрации заявителей на получение польской визы, такая система будет введена в визовых центрах и консульских учреждениях Польши во Львове, Луцке, Харькове, Одессе.