Так низко гривня еще не падала

Сегодня вечером (по состоянию на 16.00) доллар покупался в обменных пунктахв среднем по 5,7987 грн., а продавался – по 6,0237 грн. При этом во многих пунктах за доллар просили по 6,10 грн., а в некоторых – по 6,15 грн.

На межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США стартовали сегодня котировками 5,7850/5,9150, а завершились на уровне5,9050/5,9500. Психологическую планку 6,0 грн./долл. межбанк "взял" между 11-ю и 12-ю часами дня.

Национальный банк продавал сегодня (как и вчера) доллары США по курсу 5,2500.

Как сообщил сегодняруководитель группы советников НБУ Валерий Литвицкий, Нацбанк израсходовал в октябре 2008 г. 2,4 млрд. долл. на валютные интервенции на межбанке, а отток средств с депозитных счетов в украинской банковской системе в октябре 2008 г. составил по оперативным данным НБУ 16,9 млрд. грн.