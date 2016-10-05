Расстрел активистов Майдана: в ГПУ прокомментировали показания экс-беркутовца, "слившего" "своих" (видео)
Начальник управления спецрасследований Главного следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк заявляет, что показания экс-беркутовца Виктора Шаповалова помогут идентифицировать подразделения, которые действовали во время акций протеста на Майдане.
Однако установить конкретных лиц не удастся, передает Радио Свобода.
"Эта информация поможет идентифицировать подразделения. Мы можем выделять, где и в каком месте было подразделение и, в частности, говорить об ответственности руководителя этого подразделения. Относительно идентификации конкретных лиц... по этих наклейках, это не добавляет идентификационных признаков кому-либо, но позволяет существенно сузить круг лиц для того, чтобы потом их идентифицировать", – отметил он.
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"Любые показания важны для следствия с учетом того, что он милиционер. Важными как в конкретном эпизоде, так и для расследования в целом", – добавил Горбатюк.
Начальник управления специальных расследований ГПУ также отметил, что большинство тех, кого назвал Шаповалов 3 октября, находятся под следствием.
Как сообщал УНИАН, 3 октября экс-беркутовец из Харькова Виктор Шаповалов в суде признал свою вину, попросил прощения и назвал фамилии бывших коллег, которые получали патроны со свинцовой картечью вместо резиновых пуль.
Шаповалов подробно рассказал, как спецназовцы из разных областей отличали друг друга на Майдане в феврале 2014 года. По его словам, на шлемы сзади клеили разноцветные наклейки. Адвокаты утверждают, что эта информация даст возможность различить других причастных к ранениям и убийствам майдановцев.