Расстрел активистов Майдана: в ГПУ прокомментировали показания экс-беркутовца, "слившего" "своих" (видео)

Однако установить конкретных лиц не удастся, передает Радио Свобода.

"Эта информация поможет идентифицировать подразделения. Мы можем выделять, где и в каком месте было подразделение и, в частности, говорить об ответственности руководителя этого подразделения. Относительно идентификации конкретных лиц... по этих наклейках, это не добавляет идентификационных признаков кому-либо, но позволяет существенно сузить круг лиц для того, чтобы потом их идентифицировать", – отметил он.

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"Любые показания важны для следствия с учетом того, что он милиционер. Важными как в конкретном эпизоде, так и для расследования в целом", – добавил Горбатюк.

Начальник управления специальных расследований ГПУ также отметил, что большинство тех, кого назвал Шаповалов 3 октября, находятся под следствием.

Как сообщал УНИАН, 3 октября экс-беркутовец из Харькова Виктор Шаповалов в суде признал свою вину, попросил прощения и назвал фамилии бывших коллег, которые получали патроны со свинцовой картечью вместо резиновых пуль.

Шаповалов подробно рассказал, как спецназовцы из разных областей отличали друг друга на Майдане в феврале 2014 года. По его словам, на шлемы сзади клеили разноцветные наклейки. Адвокаты утверждают, что эта информация даст возможность различить других причастных к ранениям и убийствам майдановцев.