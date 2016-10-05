В ВСУ создана система подготовки медицинского персонала по стандартам НАТО

Как сообщили УНИАН в управлении связей с общественностью ВСУ, об этом сообщил начальник Центрального военно-медицинского управления – начальник медицинской службы ВС Украины полковник медицинской службы Эдуард Хорошун.

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"На сегодняшний день подготовлено по международным стандартам 225 инструкторов по тактической медицине, которые имеют соответствующие сертификаты. Они сейчас обучают личный состав подразделений. Создана учебная медицинская рота, началась работа по созданию во Львове Центра тактической медицины по стандартам НАТО на базе Международного центра миротворчества и безопасности", – сказал Хорошун.

По его словам, в Центральном военно-медицинском управлении ВСУ продолжается активная работа по профессиональной подготовке специалистов.

В частности, организована подготовка инструкторов по тактической медицине. Подготовленные инструкторы направлены в район АТО для проведения занятий с личным составом и оказания медицинской помощи раненым.

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Хорошун отметил, что с помощью канадской стороны проведены три курса подготовки инструкторов. Также проведено обучение по подготовке к работе медицинского персонала в случае массовых санитарных потерь при содействии Института медицинских операций Министерства обороны США.

Представитель ВСУ также сообщил, что в этом году в медицинских вузах Украины формируются группы подготовки фельдшеров для ВС Украины.