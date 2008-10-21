Ющенко: вкладчикам украинских банков не стоит волноваться за свои депозиты

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заверяет, что вкладчикам украинских банков не стоит волноваться за свои депозитные счета.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом В.ЮЩЕНКО сообщил во время круглого стола с редакторами и представителями ведущих экономических изданий - «Бизнес», «Контракты», «Деловая столица», «Инвестгазета», «Дело» и «Коммерсантъ-Украина».

Главная тема беседы - антикризисный план, призванный стабилизировать финансовый сектор Украины и минимизировать негативное влияние на национальную экономику мирового финансового кризиса.

Президент напомнил, что вчера Совет национальной безопасности и обороны рекомендовал принять антикризисные меры по четырем основным направлениям. Речь идет о шагах с целью предотвращения глубокой рецессии в национальной экономике; пересмотре бюджетной политики в части расходов; обеспечении государственных и корпоративных финансовых обязательств по внешним заимствованиям; стабилизации национальной валюты и четкой и прогнозируемой курсовой политике.

«В этих четырех направлениях я вижу коренную задачу сегодня правительства, Национального банка, министерств финансов и экономики, субъектов хозяйствования», - сказал В.ЮЩЕНКО. По убеждению Президента, парламент должен рассмотреть законопроекты (около 20), которые касаются плана антикризисных мероприятий, пакетом. В.ЮЩЕНКО отметил, что речь идет о законах, в которые сейчас необходимо внести изменения, и о законопроектах, которые нужно ввести в действие в 2009 году.

Говоря о недопустимости рецессивных процессов в экономике, Президент заметил, что для ее активизации можно использовать разные механизмы - в частности, рефинансирование коммерческих банков, реализацию соответствующей фискальной и тарифной политики.

Глава государства отдельно подчеркнул важность проведения более жесткой бюджетной политики. «Задача - как оптимизировать расходы государственного бюджета», - сказал В.ЮЩЕНКО. В этом контексте Президент отметил, что при этом должны быть сохранены реально достигнутые на сегодняшний день уровни заработных плат, пенсий и тому подобное. «Это мы рассматриваем как абсолют, который не дискутируется», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО, в то же время заметив, что бюджетную политику нужно перевести в более «конструктивное инвестиционное русло».

Отмечая важность прогнозируемой курсовой политики, Президент обратил внимание на актуальность вопроса сохранения доверия вкладчиков к банковской системе. «Удержав позицию депозитов, можно ясно сказать, что мы можем удержать стабильную банковскую систему», - сказал В.ЮЩЕНКО.