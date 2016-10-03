При получении взятки задержан и.о. начальника львовской Госпродпотребслужбы

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Львовской области.

Так, «на горячем» при получении второй части неправомерной выгоды в сумме 10 000 грн задержан и.о. начальника ГУ Госпродпотребслужбы во Львовской области. В целом указанный чиновник требовал от частного предпринимателя 15 тыс. грн за проведение государственной регистрации мощностей операторов рынка и дальнейшее содействие хозяйственной деятельности.

По указанному факту продолжается досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины (получение служебным лицом, которое занимает ответственное положение, неправомерной выгоды за совершение в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, любого действия с использованием предоставленной ей власти или служебного положение).

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет, с конфискацией имущества и со специальной конфискацией.

Как сообщал УНИАН, вечером 28 сентября на взятке были задержаны и.о. заместителя городского головы Аркадий Подлесный и заместитель начальника гордепартамента ЖКХ Виктор Трамбовецкий.