В Херсоне на взятке задержаны вице-мэр города и чиновник горсовета
В Херсоне вечером 28 сентября были задержаны и.о. заместителя городского головы Аркадий Подлесный и заместитель начальника гордепартамента ЖКХ Виктор Трамбовецкий.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Херсонского горсовета, по факту коррупционной деятельности Подлесного расследование проводит управление СБУ в Херсонской области совместно с областной прокуратурой.
Установлено, что неправомерную выгоду от руководителя ООО "Будмикс-Юг" Алексея Рыбакова Подлесный получал через посредника - замначальника городского департамента ЖКХ Виктора Трамбовецкого.
За допуск ООО "Будмикс-Юг" к выполнению работ на объектах Херсонского горсовета чиновники требовали 81 тыс. грн.
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Подлесный и Трамбовецкий сейчас находятся в следственном изоляторе, сообщила пресс-служба мэрии Херсона.
Сведения по досудебному расследованию в уголовном производстве по факту вымогательства должностными лицами Херсонского городского совета неправомерной выгоды внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3. ст. 368 Уголовного кодекса Украины.