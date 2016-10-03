25-летний дизайнер переплыл самый широкий в городе участок Днепра за 45 минут (видео)

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Максим Шишкин выбрал самый широкий участок Днепра в городе. Температура воды была всего 13 градусов. Пловца страховали друзья в лодке, но их помощь не понадобилась. Уже на другом берегу он признался, что начал чувствовать усталость, но смог себя преодолеть.

Читайте такжеВ центре Киева посреди Днепра могут появиться новые острова (фоторепортаж)

Он закаляется уже три года. ИТ-дизайнер говорит: в такой способ становится сильным и здоровым не только тело, а прежде всего дух. Так учит закаливанию всех желающих.

Как сообщал УНИАН, после сильного дождя летом в российском городе Пермь молодой человек переплыл дорогу кролем, продемонстрировав таким образом, во что превратились улицы города после ливня.