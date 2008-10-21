Исчезло оружие, из которого застрелился прокурор Шуба - СМИ

Уже в ближайшее время прокуратуру Днепропетровской области вместо трагически погибшего Владимира Шубы могут возглавить прокурор Киевщины Александр Гардецкий либо его житомирский коллега Николай Франтовский. Из десятка возможных претендентов это наиболее реальные кандидатуры, сообщил "Сегодня" на условиях анонимности информированный источник в ГПУ.

Другой собеседник из правоохранительных органов Днепропетровска подтвердил ранее распространенную газетой конфиденциальную информацию относительно подмены и похищения "ствола", ставшего орудием убийства или, по версии следствия, самострела. "Нам заявляют, что Шуба держал карабин Зауэр-202, но это не так, - возражает источник. - Сейчас группа вообще в замешательстве, поскольку оружие исчезло, и к ЧП готовы пристегнуть какой угодно карабин, хоть импортный за $300 тысяч, хоть "безродный" российский СКС, - только бы свернуть эту историю, закрыть уголовное дело за отсутствием события преступления и сдать его в архив, как "хоронили" дела Георгия Кирпы, Юрия Кравченко, Евгения Кушнарева".

На вопрос, доверяет ли он следственному эксперименту, который, по мнению опытных юристов, должен восстановить картину происшествия, собеседник скаламбурил: "Эксперимент даст результат, который нужен следствию. По предварительной информации, пуля прошла сквозь ребро, пронзила сердце, вышла через плечо и вонзилась в потолок. Если и захочешь, так витиевато не выстрелишь. Но следствие будет придерживаться линии несчастного случая. Мол, у Шубы случился сердечный спазм. Эта версия и возьмет свое".

Начальник пресс-центра ГПУ Юрий Бойченко сказал журналистам, что ему ничего неизвестно ни о пропаже такого важного вещдока, как карабин, ни о преемниках Шубы. Руководитель пресс-центра прокуратуры Днепропетровской области Светлана Черная также сослалась на отсутствие новостей по делу своего бывшего шефа, но подтвердила факт увольнения начальника следственного отдела Петра Овчара...

Владимир Шуба погиб 15 октября в стрелковом тире частного спорткомплекса "Беркут". Официальная версия — несчастный случай (якобы пристреливал оружие, но уронил его и пострадал от шальной пули). ГПУ возбудила уголовное дело по статье "Убийство по неосторожности".