Военная прокуратура впервые назвала подразделения ВС России, захватившие Крым

Об этом он рассказал в эфире программы «Киев-Донбасс» Громадського радио.

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«Следствием было установлено и собрано достаточно доказательств, чтобы я сейчас уверенно говорил, что это были за войска. В частности, это была 31-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада воздушно-десантных войск, 45-й отдельный гвардейский полк специального назначения ВДВ Вооруженных сил РФ — воинская часть 28 337, 18-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада, 58-я армия Южного военного округа вооруженных сил Российской Федерации, 98-я гвардейская воздушно-десантная дивизия ВДВ — воинская часть 65 451, 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия ВДВ РФ, 15-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада миротворческих сил Российской Федерации — воинская часть 90 600».

Также прокурор отметил, что для подготовки и ведения агрессивной войны, военная техника и форменная одежда военнослужащих РФ, которые участвовали в аннексии Крыма, были заблаговременно подготовлены путем маскировки всех тактических знаков.