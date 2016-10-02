СБУ в сентябре задержала на линии разграничения контрабанды на 4 миллиона
Мобильные группы остановили 43 автомобиля, водители которых пытались ввезти товары на временно оккупированные боевиками территории.
СБУ за сентябрь задержала вблизи линии разграничения нелегальные грузы почти четыре миллиона гривен.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"Сотрудники Службы безопасности Украины в составе сводных мобильных групп задержали вблизи линии разграничения нелегальные грузы почти на четыре миллиона гривен", - говорится в сообщении.
Читайте такжеСБУ предотвратила контрабанду старинных икон в Россию
Мобильные группы остановили 43 автомобиля, водители которых пытались ввезти товары на временно оккупированные боевиками территории.
"Среди изъятого: оборудование для СТО и медицинское оборудование, акустические системы, широкий ассортимент продовольственных, бытовых и подакцизных товаров. Сотрудники спецслужбы, в частности предотвратили ввоз в т.зв. "ДНР/ЛНВ" табачных изделий на почти шестьсот тысяч гривень", - заявили в пресс-службе.
Вся продукция предназначалась для дальнейшей перепродажи местным жителям.
Правоохранители составили 43 протокола по ч. 1 ст. 204-3 (Нарушение порядка перемещения товаров в район проведения АТО) Кодекса Украины об административных правонарушениях.