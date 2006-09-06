Нацбанк запускает в обращение 500-гривневые банкноты

Министерство юстиции Украины зарегистрировало постановление правления Национального банка Украины о введении в обращение банкноты номиналом 500 гривень (рег. №1024/12898 от 4 сентября ).

Текст соответствующего постановления НБУ от 30 августа №345 размещен на сайте Верховной Рады Украины.

Согласно документу, НБУ постановил изготовить и ввести в обращение банкноты номиналом 500 грн. образца 2006 года.

Постановление НБУ вступает в силу 14 сентября текущего года.

Как сообщал УНИАН, исполнительный директор по вопросам налично-денежного обращения Национального банка Украины Александр ТОЛСТОЙ сообщал, что по состоянию на 1 августа текущего года в наличном обращении страны находилось свыше 1,6 млрд. банкнот и около 5,3 млрд. монет.