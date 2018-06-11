События недели: версия читателей УНИАН - от "Боинга" до Марса

Эта неделя началась с жутких новостей о расстреле двух патрульных полицейских в Днепре. Все воскресенье украинцы, затаив дыхание, следили за новостями о поиске убийцы, штурме квартиры и наконец, его поимке. Как потом оказалось, подозреваемый оказался экс-бойцом печально известного батальона Нацгвардии «Торнадо», участники которого подозреваются в изнасилованиях, пытках и убийствах. Пора бы уже нашим силовым органам всерьез заняться подобными организациями и хорошенько их перешерстить…

Во всей этой истории всплыла пара моментов, которые вызывают серьезные вопросы. Первый – это, к сожалению, недостаточная подготовка новых патрульных. Ну, а второй – каким образом находящийся в розыске человек мог умудриться получить статус участника боевых действий и спокойно колесить по Украине на авто своей жены?..

Под шумок такого резонансного события глава МВД Аваков решил прощупать почву на предмет кардинального расширения полномочий полицейских. И, если историю с убийством украинцы отслеживали и активно комментировали, то это продолжение они упустили, а зря. Суть предложения Авакова заключалась в введении в практику «презумпции правоты полицейского»: сначала подчиняйся – потом обжалуй. Думаю, всем понятно, насколько дурно это пахнет и к чему это может привести. Да и параллели с «законами 16 января» приспешников Януковича еще слишком свежи в памяти. Стоит также отметить, что эти фантазии сразу одобрил гепрокурор Луценко.

Но здесь на страже справедливости моментально встала свободолюбивая и не страдающая амнезией фейсбук-общественность, активно раскритиковавшая подобные поползновения на гражданские права и свободы. Авакову тут же напомнили его же призывы в 2014 году выходить под АП, чтобы «пресечь попытки создания полицейского государства, мусора – не люди» и сравнили с его теперешними предложениями. Критике Аваков не внял, так что надо держать ухо востро и следить, как бы он не притащил в Раду свои инициативы в виде законопроектов.

Проигнорировали наши читатели и очередное обострение у главного налоговика всея Украины Насирова, который фактически объявил всех владельцев iPhone 7 преступниками, потому что они пользуются нелегальной и несертифицированной в Украине техникой (зачем и на каком оборудовании украинская сторона должна и может сертифицировать высокотехнологичное оборудование производства крупнейшей корпорации мира, - вопрос отдельный). Зато аудитория активно радовалась реакции журналистов, которые сразу припомнили поборнику легальности тот факт, что он сам красовался не только с iPhone’ами, но и даже с часами iWatch от Apple в то время, когда они еще не завозились в Украину официально.

Еще одной темой, за которой внимательно следили читатели, было, конечно же, продолжение истории со сбитым «ихтамнетами» малайзийским «Боингом». Следственная группа, работавшая над докладом около двух лет, наконец-то обнародовала свои выводы. Заявили расследователи о том, о чем и так знал весь мир (кроме, разве что, россиян): лайнер был сбит ракетой из «Бука» с подконтрольной боевикам территории Украины, зенитный комплекс был завезен из России и туда же, убив сотни невинных людей, скрылся. Но, если раньше, с юридической точки зрения, эта информация носила неформальный характер, то сейчас это заявление уже основывается на тщательно собранной доказательной базе, которую можно направить в суд. Всему цивилизованному миру надо просто набраться терпения. Рано или поздно дело дойдет до суда, и тогда засевшим в Кремле злодеям не отвертеться.

Забавно было наблюдать за реакцией путинских холуев, которые завертелись после публикации доклада, как уж на сковородке. Пресс-секретарь Песков начал мямлить что-то невнятное про несовпадение данных с радаров; спикер российского МИД Захарова завопила о предвзятости и патетически восклицала «да сколько ж можно?»; министерство «отпускников» (и обороны России) отрапортовало, что их «Буки» даже рядом не пробегали. Отдельные эксперты из-за поребрика начали осторожно допускать, что все это может быть подставой злобных «бандеровцев», которые за американские деньги завербовали каких-то несознательных русских, чтобы они специально перегнали через границу «Бук», «засветили», где надо, и потом умчались назад в Россию, попутно делая селфи на фоне донбасских и ростовских красот.

Между тем, в мире произошло еще одно важное событие, оставшееся почти не замеченным нашими читателями. Очень жаль, ведь когда-нибудь про эти дни в учебниках по истории можно будет прочитать что-то вроде: «27 сентября 2016 года считается отправной точкой, когда человечество начало свой путь к колонизации Солнечной системы». В этот день основатель компании SpaceX Илон Маск объявил о намерении колонизировать и терраформировать Марс, попутно представив видеоролик, как именно будут осуществляться пилотируемые полеты. Обязательно посмотрите. И если раньше все подобные заявления считались просто фантастикой и воспринимались с изрядной порцией скептицизма, то в этот раз все звучит намного более реалистично, так как технологии достигли уровня, при котором возможна реализация эпического проекта.

Пока Маск витает в космосе и готовится спасать человечество, это самое человечество продолжает нещадно истреблять само себя. США окончательно разругались с Россией из-за событий в Сирии и стали довольно открыто намекать, что начали проработку планов по нанесению авиаударов по позициям войск режима Асада, а, если при этом зацепит и каких-нибудь русских «советников», то, дескать, не обижайтесь. Впрочем, пока США просто угрожают, путинские «орлы» стали действовать, усердно превращая осажденный Алеппо в некое подобие Грозного – сбрасывая на жилые кварталы зажигательные и противобункерные бомбы, предназначенные для уничтожения особо укрепленных объектов. Несложно представить, какой ад там сейчас творится.

Русские торопятся расчистить режиму Асада путь к захвату ключевого для оппозиции города, пока открыто окно возможностей. А это окно закрывается 20 января – с завершением президентских выборов в США. К этому моменту надо успеть подавить оппозицию в родной русскому сердцу Сирии и начать общение с новым хозяином Белого дома, исходя из новых реалий.

Мирного неба нам всем и хороших выходных!

Николай Кондратенко, главный редактор веб-проектов УНИАН