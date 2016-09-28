Насиров, назвавший преступниками всех украинских владельцев iPhone 7, сам носил контрабандные часы - журналист
16:40, 28 сентября 2016Политика
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Глава Государственной фискальной службы Роман Насиров год назад носил Apple Watch, несмотря на то, что они на тот момент легально в Украину не завозились.
Глава ГФС также оказался поклонником продукции Apple / Фото УНИАН
Об этом на своей странице в Facebook написал ведущий программы "Гроші" на 1+1 Александр Дубинский.
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"Читаю о том, что глава ГФС Насиров называет преступниками людей, купивших iPhone 7 (не сертифицированный в Украине). И вспоминаю, что год назад делали сюжет про watch, которые также на тот момент в Украину не завозились. Но у Насирова на руке уже были", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, ранее Насиров заявил, что все iPhone 7, которые продаются в Украине – контрабандные, поэтому их могут изымать у владельцев как доказательство. На заявление Насирова остро отреагировали пользователи соцсетей.
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