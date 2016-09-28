Россия сбрасывает на Алеппо бункерные бомбы, убивая прячущиеся в подвалах семьи - The Times (фото)

В последние дни российская авиация активно применяет в ходе авиаударов по Алеппо бункерные бомбы, пишет британская газета The Times. Как сообщает Newsader, фотографии, на которых видны неразорвавшиеся снаряды Betab-500, распространили сирийские повстанцы.

Сообщается, что эта 500-килограммовая бетонобойная авиационная бомба способна пробить броню толщиной до 5,5 метров и предназначена для поражения взлетно-посадочных полос аэродромов и железобетонных укрытий самолетов. При попадании такого снаряда по ВПП бетонное покрытие разрушается на площади до 50 квадратных метров. Она сбрасывается с высоты до 1000 метров.

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Также в СМИ появилось сообщение аналитического издания Foreignpolicy о появившихся в небе над Алеппо низколетящих Су-25, предназначенных для борьбы с наземными целями и непосредственной поддержки сухопутных сил. В настоящее время они оказывают подмогу наземным силам режима Башара Асада и его союзникам при штурме повстанческих позиций. Накануне им удалось захватить один из районов в Алеппо.

Сирийские спасатели сообщают, что упомянутые выше бункерные бомбы убили семьи, прятавшиеся в подвалах. Люди полагали, что находятся в безопасном укрытии.

"Мы знакомы с самыми разными видами боеприпасов, такими как фосфорные и кассетные бомбы, однако это — что-то новое. Мы не слышим звука падения или взрыва, а просто ощущаем землетрясение", — рассказал он, пояснив, что на месте разрыва снаряда обнаруживаются "чудовищные массовые разрушения и дыры, уходящие в глубину до семи метров", - рассказал медицинский работник Ахмед Саед.

27 сентября правительственные войска захватили один из мятежных районов Фарафира вблизи древней крепости. Наступление сопровождалось многочисленными воздушными ударами.

The Times подчеркивает, что некоторые из видов бомб такого типа запрещены международным правом к применению в городах. Среди них — кассетные бомбы RBK-500, начиненные сотнями поражающих элементов, которые при взрыве рассеиваются по огромной площади, а также оставляют неразорвавшиеся элементы — так называемые "суббоеприпасы".

Местные активисты в Алеппо сделали фотографии, на которые запечатлены характерные признаки ударов кассетных, а также различных неразорвавшихся боеприпасов.

"Рассеиваясь по огромной площади, они оставляют после себя неразорвавшиеся суббоеприпасы, которые затем продолжают убивать — особенно детей — в течение длительного периода. Именно поэтому они запрещены", — объяснил Джастин Бронк, научный сотрудник военно-воздушных сил в Королевском институте объединенных служб.

Ранее в Алеппо был заснят сброс зажигательных фосфорных бомб. Гибель людей наступает в этом случае в результате воздействия высоких температур или вдыхания ядовитого дыма.

"Высокая мощность взрыва вещества и последующих эффектов, вызываемых этими боеприпасами, оказывает разрушительное воздействие на городскую застройку. Возникновение побочного ущерба практически неизбежно", — прокомментировал аналитик Бен Гудлэд из компании Janes/IHS. По его словам, такое "оружие используется против укрепленных целей и стратегических позиций". Он указал, что неизбирательное воздействие такого типа боеприпасов предназначено для вытеснения повстанцев с занятых позиций, при этом "оно будет также иметь разрушительный эффект для густонаселенных районов Алеппо".

Широкомасштабная сухопутная операция в Алеппо, которую начали проасадовские силы 19 сентября после срыва перемирия, унесла жизни 450 человек, а ранения при этом получили более полутора тысяч мирных горожан, заявил представитель местного отделения "Белых касок".

"Я думаю, что это стратегия "шока и трепета", направленная в первую очередь на уничтожение морального духа оппозиционеров, держащих оборону в городе, а, кроме того, она призвана вынудить гражданское население согласиться на эвакуацию, которая позволила бы подорвать силы оппозицим, — сказал Чарльз Листер, старший сотрудник Института Ближнего Востока. — Это соответствует стратегии осадных войн, которая хороша известна нам. И Россия, и режим Асада ранее успешно практиковали ее — и в Сирии, и в Грозном".

Как известно, Англия и Франция обвинили Россию в военных преступлениях в Алеппо, США назвали тактику России "варварством". Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, охарактеризовал российские удары как "полностью неприемлемые с моральной точки зрения и являющиеся вопиющим нарушением международного права".

Издание отмечает, что статья 8 Римского статута 1998 года говорит о запрете на использование зажигательных и кассетных боеприпасов против гражданских районов в качестве оружия, которое вызывает неизбирательные и "излишние повреждения или страдания". Нарушение этой нормы считается военным преступлением.

Ранее Радован Караджич, бывший лидер боснийских сербов, был осужден в марте по 11 обвинениям, среди которых фигурировала и неизбирательная бомбардировка Сараево.