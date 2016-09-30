СБУ перекрыла нелегальный канал поставки товаров в "ДНР" по железной дороге
В Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины перекрыли нелегальный канал поставки по железной дороге товаров террористической организации "ДНР".
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Во время спецоперации по перекрытию устойчивого канала незаконных поставок продукции в "ДНР" сотрудники СБ Украины совместно с Государственной фискальной службой обнаружили в районе железнодорожной станции Константиновка два вагона, готовые к отправке на временно оккупированные террористами территории", - говорится в сообщении.
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По документам, в "ДНР" перевозилось сырье для одного из предприятий, зарегистрированного на контролируемой Украиной территории.
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"Правоохранители обнаружили в одном из вагонов под декларируемой продукцией партию товаров, в том числе медикаменты и одежду, во втором – четыре тисячалитровых цистерны с жидким стеклом и более двадцати тонн сырья для изготовления табачных изделий", - рассказали в СБУ.
Также отмечается, что во время обысков на складах, которые принадлежат отправителю, сотрудники спецслужбы обнаружили еще свыше сорока тонн сырья для производства сигарет.
В настоящее время осуществляется комплекс мероприятий по документированию противоправной деятельности организаторов нелегального канала.