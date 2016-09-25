В Закарпатской области задержаны 6 нелегальных мигрантов из Ирака и Сирии.

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Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, пограничный наряд от мобильной пограничной заставы «Мукачево» Мукачевского отряда и представители Нацполиции остановили для проверки микроавтобус «Мерседес Вито» украинской регистрации на стационарном посту н.п. Нижние Ворота.

За рулем иномарки был гражданин Украины и в качестве пассажира рядом с ним находилась еще одна гражданка Украины. Также правоохранители обнаружили в автомобиле трех граждан Ирака и трех граждан Сирии, которые имели документы на право проживания на территории Украины, сроки действия которых истекли.

Кроме того, в авто ехали двое граждан Великобритании (азиатской внешности) - мужчина, у которого был загранпаспорт, и женщина, которая не имела документов и уверяла, что забыла их в отеле во Львове. Граждане объясняли, что едут в Ужгород для участия в фестивале, но почему именно в 1.00 ночи - ответить не смогли.

Все задержанные переданы сотрудникам полиции.