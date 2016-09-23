На Днепропетровщине задержали чиновника РГА и депутата райсовета во время получения $16 тысяч взятки

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.

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«По результатам проведения комплекса негласных следственных (розыскных) действий и обысков задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды заместителем председателя по земельным вопросам Днепропетровской райгосадминистрации Днепропетровской области и депутатом Днепровского районного совета, которых 23.09.2016 задержан в порядке ст. 208 УПК Украины», - говорится в сообщении.

Установлено, что указанные должностные лица вымогали и получили от гражданина неправомерную выгоду в сумме 16 тыс. долл. (416 тыс. грн) за решение вопроса по отводу последнему в собственность 16 земельных участков общей площадью 80 га, заявили в ГПУ.

Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

В настоящее время проводится комплекс неотложных процессуальных и следственных действий, направленных на установление фактических обстоятельств совершенного уголовного правонарушения и всех причастных к совершению преступления лиц, подчеркнули в Генпрокуратуре.