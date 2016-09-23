Оккупанты задержали и допросили двух крымскотатарских адвокатов, ехавших на конференцию ОБСЕ
10:30, 23 сентября 2016Общество
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На административной границе Крыма и Херсонской области российские пограничники по неизвестным причинам задержали крымских адвокатов Эмиля Курбединова и Эдема Семедляева, которые ехали на конференцию Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Курбединов сообщил о задержании на "границе" / facebook.com/emil.kurbedinov
Об этом в Facebook сообщил сам Курбедінов.
«После часа задержки пограничники по неизвестной причине и опроса сотрудником, на границе с Крымом (Армянск) мы с Эдемом Семедляевым все-таки едем в Киев, откуда планируем вылететь в Варшаву на конференцию ОБСЕ», - написал правозащитник.
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Он также добавил, что надеется, что удастся осветить проблемы крымских татар на специально созданной «площадке», посвященной нарушению прав крымских мусульман.
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