Оккупанты задержали и допросили двух крымскотатарских адвокатов, ехавших на конференцию ОБСЕ

Об этом в Facebook сообщил сам Курбедінов.

«После часа задержки пограничники по неизвестной причине и опроса сотрудником, на границе с Крымом (Армянск) мы с Эдемом Семедляевым все-таки едем в Киев, откуда планируем вылететь в Варшаву на конференцию ОБСЕ», - написал правозащитник.

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Он также добавил, что надеется, что удастся осветить проблемы крымских татар на специально созданной «площадке», посвященной нарушению прав крымских мусульман.