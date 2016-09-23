Винничанин получил 14 лет за то, что "сливал" тайные планы ВСУ "министру обороны ДНР"

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области, Винницкий городской суд вынес соответствующее решение 22 сентября.

Государственный обвинитель прокуратуры Винницкой области доказал в ходе судебного заседания, что обвиняемый в течение апреля-июня 2015 года способствовал деятельности террористической организации «ДНР» и предоставлял сотруднику спецслужбы иностранного государства - Российской Федерации - сведения, которые составляют государственную тайну.

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Сведения касались маршрутов передвижения военнослужащих и военной техники Вооруженных сил Украины, материально-технического обеспечения, замыслов украинской стороны относительно тактики и направлений ведения боевых действий.

Лица, которым передавались секретные сведения, - представитель ГРУ ГШ МО РФ (позывной «Старшина») и «министр обороны» так называемой «ДНР» Эдуард Басурин.

Прокурор ориентировал суд на назначение 15 лет лишения свободы.

Напомним, в марте Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении в шпионаже и терроризме сотруднику Главного разведывательного управления Генерального штаба Министерства обороны России Ренату Биктагирову по прозвищу «Старшина».