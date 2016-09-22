В начале октября во Львове пройдет фестиваль акустической музыки

Как сообщает Zaxid.net, организаторы фестиваля "сознательно решили рискнуть, чтобы обозначить территорию кинотеатра как место культурных событий".

В субботу, 8 октября, на главной сцене в кинотеатре «Львов» выступят Adam, инди-фолк дуэт The Elephants, группа из Львова «Плесо», группа Latexfauna, а также хедлайнеры первого дня – киевское трио Panivalkova.

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А в воскресенье, 9 октября, львовяне и гости города будут слушать трип-хоп от Mari Cheba, пиано-рок дуэт Myopia, украинскую этнику в сочетании с американским блюграсом в исполнении Lemko Bluegrass Band и Blooms Corda. Ярким завершением второго дня фестиваля станет выступление «Один в Каноэ».

В скором времени организаторы объявят группы, которые будут играть в течение двух дней на дневной сцене Lviv Acoustic Fest.

Lviv Acoustic Fest - фестиваль, который проводится во Львове с 2013 года. За три года существования в его рамках свои акустические программы представили коллективы со всей Украины: O. Torvald, Vivienne Mort, Ріапобой, «Гапочка», «Бахрома», «ПНД», Zapaska, Sinoptik, Sasha Boole и много других.