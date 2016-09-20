ГПУ располагала данными о местонахождении главаря "Оплота"

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

"Расследуется несколько производств. Департаментом специальных расследований расследуется его причастность к организации "титушек" во время протестных акций. И касается обвинений в причастности к похищению и пыткам одного из "майдановцев". По этим преступлениям сообщено о подозрении, объявлен в розыск, даже предоставлено было разрешение на осуществление международного розыска. Другое производство расследуется военной прокуратурой. Нами исследуется вопрос организации представителей "Оплот" в событиях по противодействию протестным акциям. Ему инкриминируется организация членов этой группировки, где совершение преступлений против "майдановцев". Именно за это сообщено о подозрении и объявлен в розыск… Были оперативные данные именно о том, что он находился в РФ", - заявил Горбатюк.

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Напомним, 19 сентября российские СМИ сообщили, что в Подмосковье киллер расстрелял двух человек, одним из которых оказался лидер харьковской террористической организации "Оплот" и противник Евромайдана Евгений Жилин. Убийство произошло в ресторане "Ветерок" на территории элитного поселка Горки-2 в Одинцовском районе Московской области. Во время допросов свидетелей было установлено, что тщательно загримированный киллер ждал потерпевших за соседним столом около 20 минут. После того как мужчины пришли в ресторан и сделали заказ, киллер подошел и произвел в них серию выстрелов. Жилин был сразу убит, а его знакомый получил ранения и был госпитализирован.