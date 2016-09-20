РосСМИ опубликовали первые видео с вероятного места убийства сепаратиста Жилина

Записи с камер наблюдения показал российский телеканал "Рен.ТВ".

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Кроме того, на видеохостинге YouTube появилось видео разговора с вероятным очевидцем произошедшего. По его словам, киллер был одет, как подросток, при этом на вид мужчине было лет 45. Также возможный свидетель рассказал о панаме, гриме на лице и явно накладных усах убийцы.

Как сообщал УНИАН, в ресторане "Ветерок" в поселке Горки-2 под Москвой убили главаря харьковской пророссийской организации "Оплот" Евгения Жилина. Российские каналы сообщили, что киллер выстрелил в Жилина и его знакомого Андрея Козырева по два раза. По характеру ранений можно сделать вывод, что действовал профессиональный убийца: он целился своим жертвам в голову и грудь. Насчет мотивов убийства звучала версия "бандитском переделе" и долгах.

Ранее ГПУ сообщила о подозрении Жилину и объявила его в розыск. Глава МВД Арсен Аваков заявил, что лидер харьковской организации "Оплот" Евгений Жилин уехал из страны в неизвестном направлении.