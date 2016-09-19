Порошенко о погибшем замглавы АП: большинство его достижений останутся под грифом секретности

Президент Петр Порошенко выразил соболезнования в связи с преждевременной смертью заместителя главы Администрации президента Украины Андрея Таранова.

"Андрей Иванович в силу служебных обязанностей, что в силу своего характера принадлежал к кругу людей, которые делают свое дело уверенно и профессионально, без лишнего шума", - говорится в комментарии президента.

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Президент отметил, что за плечами Андрея Таранова координация всех силовых и правоохранительных органов; десятки поездок на фронт, в части и на полигоны, сотни встреч с зарубежными партнерами, участие в создании Сил специальных операций и развития Высокомобильных десантных войск, реформирования разведывательных органов, освобождение военнослужащих и гражданских граждан из застенков на оккупированных территориях и в России.

"И это только то, про что можно сказать... К сожалению, большая часть достижений генерала Таранова остается под грифом секретности, как того требуют национальные интересы. Украина потеряла одного из лучших своих защитников, которого нам будет очень не хватать", - подчеркнул Петр Порошенко.

Как сообщалось, Андрей Таранов на водном мотоцикле не справился с управлением и врезался в баржу.