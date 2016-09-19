Желание монахов с горы Афон прочитать лекцию в Киеве возмутило Московский Патриархат /

Звонки на Афон, гневные телеграммы из Москвы с требованием не контактировать с Украиной. Намерение монахов просто прочитать лекции о святом невероятно возмутило представителей Московского патриархата, говорится в сюжете программы ТСН.Тиждень.

Напрямую запретить нищим приезжать куда Москва не может – Святая Гора формально подчиняется Константинопольскому патриарху, фактически Афон – независимое монашеское государство. Но в телеграмме намекнули, что Киев – это их вотчина и все должно быть с ними согласовано.

Читайте такжеНа Афоне найдено келью XVII века, где принял монашество известный украинец преподобный Паисий Величковский

Но визит все-таки состоялся. Прошли встречи на высшем уровне с премьером, министрами, председателем Верховной Рады. Главное, монахи прочитали лекцию для верующих в нецерковной негосударственной организации – Открытом православном университете Святой Софии Премудрости. Народ пришел, люди слушали святогорцев, задавали вопросы и получили ответы.

Москве не нравятся эти прямые контакты. Ведь афонские старцы несколько дней общаются с украинскими священниками, украинскими чиновниками, изучают украинское православие, которое пришло на эту землю более тысячи лет назад. Поэтому афонские старцы поражены приемом в Украине.

Последние десятилетия украинцев убеждали, что Афон – пророссийский. И сегодня православные сайты соседней страны пестрят сообщениями о праздновании тысячелетия присутствия русских монахов на Афоне. Москва – центр празднования, Петербург – на втором месте. События должны быть пышными, торжественными, на государственном уровне.

Читайте такжеАфонский монах рассказал о духовных подвигах украинского святого, которого сегодня прославили в Киево-Печерской лавре

"Аж никак не хочется спорить с церковью Московского патриархата, но, как говорят в народе, "Люби Боже правду". Давайте посчитаем: 2016 год минус 1147 (это официальный год основания Москвы) – получается 869. Ну, никак не получается тысячу лет. Десять веков назад на территории современной Москвы бродили разве что дикие медведи. О Петербурге и речи нет. Ему лишь 313 лет. Первые монахи на Афон из этих краев пришли из Киева и Чернигова", - рассказывается в сюжете.

Еще неизвестно, могут ли афонские старцы повлиять на процессы создания единой поместной украинской церкви, но их моральную поддержку трудно переоценить. А начало строительства на Афоне первой украинской кельи – фактически украинского ячейки на Святой Горе, куда смогут приезжать все наши паломники и молиться, – это событие, значение которого трудно переоценить.