За беспорядки под посольством России задержаны двое, в том числе депутат Киевсовета от "Свободы"

Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

Отметим, что ранее среди протестующих был замечен скандальный депутат Киевсовета от "Свободы", бывший депутат Верховной Рады Игорь Мирошниченко.

"Пришли протестующие, которые принесли так называемое "чучело" с головой якобы Владимира Путина, принесли плакаты "Смерть России!". Они представились гражданами РФ. Говорят, что голосовать не будут, это их принципиальная позиция", - сообщила корреспондент.

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"После стычек уже задержали двух человек, один является депутатом Киевсовета, его направили в одно из отделений полиции. Второму сказали, что он задержан за хулиганство, сейчас мы видим, что некоторые из протестующих вытирают ноги об флаг России", - сообщила она.

Отмечается, что проголосовать на территории посольства РФ в Киеве уже успели около 30 российских граждан.

Около 300-400 правоохранителей оцепили здание посольства и пытаются обеспечить доступ россиянам на избирательный участок.

Ранее под зданием посольства произошли стычки протестующих с полицией, участники акции протеста пытались заблокировать здание и не пускали внутрь него голосующих. Также они пытались снести ограждение дипучреждения.

Кроме того, под зданием посольства был избит человек.

В свою очередь, как сообщила пресс-служба партии "Всеукраинское объединение "Свобода", задержан именно ее депутат в Киевсовете - Владимир Назаренко.